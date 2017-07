Ana Moura junta-se a homenagem a Prince hoje no festival

Lusa 13 Jul, 2017, 17:13 | Cultura

A fadista subirá ao palco do Meo Arena, no Parque das Nações -- um dos quatro palcos do SBSR --, para interpretar alguns temas com a The New Power Generation e com o músico norte-americano Bilal, num tributo a Prince, que morreu em 2016.

A The New Power Generation estreou-se ao vivo com Prince, em 1990, na digressão "Nude Tour" e em estúdio com o álbum "Diamonds and Pearls", considerado um dos registos de maior sucesso de Prince.

O grupo estava inativo desde 2015, mas reuniu-se no outono passado, nos Estados Unidos, para uma homenagem a Prince -- na qual esteve também Ana Moura -, tendo decidido agendar uma digressão que passa agora por Lisboa.

Esta semana, o promotor Luís Montez tinha já adiantado à agência Lusa que a banda fez um convite a Ana Moura para o concerto, agora confirmado.

Prince atuou em 2011 no SBSR, em 2011, tendo convidado Ana Moura para interpretarem juntos os temas "A sós com a noite" e "A casa da Mariquinhas".

Prince morreu a 21 de abril de 2016, aos 57 anos, em consequência de uma `overdose` de analgésicos opióides, tendo sido encontrado sem vida em Paisley Park, a propriedade que integra a casa e estúdio de gravação que construiu.

O 23.º SBSR decorrerá entre hoje e sábado no Parque das Nações com Red Hot Chili Peppers, Future e Deftones como cabeças-de-cartaz.