Ananda Festival of Bliss: um convite à reflexão

Numa quinta biológica, perto da Serra da Estrela, entre os dias 6 e 10 de agosto, a comunidade Ananda Kalyani organiza um festival baseado na espiritualidade e na sustentabilidade, que exclui o uso de substâncias como o álcool, tabaco ou drogas.Além da música, há várias atividades como meditação, danças, yoga ou terapias. Mariana Cortesão, uma das artistas presentes, não só atua como conduz umde voz e participa no mercado do festival. Considera este tipo de eventos "conscientes" importantes, pois ajudam a combater a solidão entre pessoas com estilos de vida "diferentes".O festival teve a primeira edição em 2017, com três paragens em 2020, 2022 e 2024.Os passes gerais custam entre 220 e 245 euros, enquanto os bilhetes diários variam entre os dez e os 90 euros.