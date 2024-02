"Anatomia de uma Queda". Antena 1 entrevistou Milo Machado Graner

Margarida Vaz - Antena 1

''Anatomia de uma queda'' de Justine Triet conta no elenco com o jovem ator luso-descendente Milo Machado Graner. O pai é francês e a mãe é a artista plástica portuguesa, Susana Machado. Tem 15 anos estuda e vive em Paris e já entrou em vários filmes e séries de televisão. É irmão, também, do jovem ator Solan Machado Graner.