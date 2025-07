André da Loba vence Prémio Nacional de Ilustração com audiolivro "Contos Cantados"

O júri considerou que "Contos Cantados", uma coedição da Trimagisto e de O Bichinho do Conto, com texto de Carlos Marques, "apresenta qualidades materiais, narrativas e visuais relevantes, para as quais contribuem a síntese ilustrativa, as soluções narrativas encontradas no domínio da ilustração e o apurado equilíbrio gráfico da relação texto-imagem; qualidades igualmente determinantes na receção, na articulação entre a leitura e a audição das músicas", refere a DGLAB num comunicado hoje divulgado.

"Contos Cantados" é, além de um livro, um espetáculo itinerante e, "acima de tudo, um cofre de canções do passado", cantadas por Carlos Marques, um dos fundadores da cooperativa cultural Trimagisto, de acordo com informação disponível no site de André da Loba.

O audiolivro contém sete histórias, "que dão sete imaginários diferentes, uma vez que são sete livros diferentes".

André da Loba trabalha como ilustrador, animador, designer gráfico, escultor e educador, "combinando curiosidade, experiência e conhecimento".

Premiado em várias ocasiões, pela Society of Illustrators of New York, a Feira do Livro de Bolonha, a American Illustration e por revistas como a Communication Arts, 3x3 Magazine e CMYK, "recentemente, tem-se focado no recorte e nas técnicas de impressão manual à procura do belo no erro".

Este ano, o júri do Prémio Nacional de Ilustração atribuiu também duas Menções Especiais: a Carolina Celas, pelas ilustrações de "Deputados do Futuro, Olá!", uma edição da Assembleia da República com texto de Isabel Minhós Martins, e a Mariana Rio, pelas ilustrações e textos de "Transparente", uma publicação da Livros Horizonte.