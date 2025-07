Angélique Kidjo primeira africana negra a receber estrela no Passeio da Fama

Kidjo, de 64 anos, foi um dos 35 nomes anunciados na quarta-feira durante uma conferência de imprensa.

A artista junta-se a Charlize Theron, atriz sul-africana branca, para representar o continente africano no Passeio da Fama, que conta com mais de 2.700 estrelas.

A data para a inauguração da estrela ainda não foi anunciada.

A cantora cresceu no Benim, mas foi para Paris em 1983, denunciando a opressão do Governo do país na altura. Em 1990, lançou o álbum Parakou.

Angélique, vencedora de cinco prémios Grammy, tem mais de quatro décadas de carreira e 16 álbuns lançados.

É embaixadora da Unicef e da Oxfam, e tem uma instituição de caridade, Batonga, que se dedica a apoiar a educação de jovens raparigas em África.