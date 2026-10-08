Anne Carson. A escritora que quebrou a fronteira entre géneros literários

É mundialmente conhecida como uma das vozes mais singulares e inovadoras da literatura contemporânea.



É doutorada em Estudos Clássicos e especialista em literatura grega antiga e o trabalho académico traz mitos do passado para o tempo presente.



Costuma mergulhar nos temas universais do desejo (eros), do amor, da ausência, do corpo, da linguagem e do luto e são disso exemplo o livros "Eros: o doce e o amargo", de 1986 – o primeiro grande ensaio lírico, nomeado um dos 100 melhores livros de não-ficção de sempre pela editora americana Modern Library. A obra explora o conceito do desejo a partir de fragmentos da poeta grega Safo.



Outro livro, e um dos mais conhecidos, é a "Autobiografia do Vermelho" de 1998, que recria o mito grego do monstro Gerião. Anne Carson transforma o monstro num adolescente dos tempos modernos que vive uma história de amor difícil e complexa.



Segundo a porta-voz da Academia Sueca, que anunciou oficialmente a decisão, Anne Carson ficou "chocada" com a atribuição do Nobel, mas "muito feliz".