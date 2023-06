Fogo-Fátuo, de João Pedro Rodrigues, o primeiro filme português finalista não conquistou o Lux Prémio do Público, o vencedor foi o filme Close do belga Lukas Dhont, mas ambos os realizadores partilham as mesmas preocupações com o crescimento de movimentos contra a tolerância.







Em entrevista à jornalista Margarida Vaz da Antena 1, em Bruxelas, os cineastas revelaram essa apreensão.