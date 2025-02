Antes de fechar o Centro Georges Pompidou em Paris recebe 500 copistas

Crianças, adultos, artistas consagrados e amadores, podem participar numa maratona artística que consiste em copiar coletivamente as 1300 obras expostas nos 4º e 5º andares do edifício.

"Queríamos que os visitantes pudessem levar consigo um pedacinho do museu", avançou o museu de arte moderna.

Selma Toprak-Denis, diretora-adjunta dos serviços aos visitantes do Centro Pompidou, explicou que a é inédito que "tantas pessoas desenhem nos corredores do museu".

"As inscrições abriram a 13 de janeiro e, três dias depois, já tinham sido apresentadas 700 candidaturas", acrescentou.

Simon Gauchet, diretor artístico do coletivo "L`école Parallèle Imaginaire", responsável pelo projeto, teve a ideia para este evento há cerca de dez anos, quando "viu um jovem a copiar uma obra" no Pompidou.

"Fiquei com a impressão de que os visitantes do museu estavam quase mais interessados na obra que estava a ser criada diante dos seus olhos do que no original. Foi daí que surgiu a ideia", prosseguiu.

Gilbert Gucheney, um engenheiro de 56 anos, é um visitante regular do museu há cerca de trinta anos e, embora não seja "de todo um artista", quis participar na experiência.

"Queria fazer parte da vida do museu. As obras continuarão a existir, não só porque estarão nas reservas, mas também porque lhes teremos criado uma alma imaterial, por mais imperfeita que seja", sublinha.

À medida que a exposição for avançando, novas cópias juntar-se-ão às já realizadas nas paredes, tanto os visitantes como os copistas são convidados a reorganizar este museu como entenderem, para criar "novas ligações entre as obras", explica Selma Toprak-Denis.

Depois de segunda-feira, os copistas poderão levar as suas criações para casa.

"Poder despedir-me do museu à minha maneira" foi o que motivou Mathilde Chemouni, uma estudante de museologia de 25 anos, a participar neste "Musée Recopié".

"Sentar-se e dedicar algum tempo a desenhar e a copiar ajuda-nos realmente a olhar para a exposição tal como ela é agora e a recordá-la. Porque nunca mais veremos o Centro Pompidou exatamente da mesma maneira", acrescentou enquanto se preparava para desenhar em frente ao quadro "Ritmo, a alegria de viver" de Robert Delaunay.

De acordo com Simon Gauchet, "quando se visita um museu são ativadas as mesmas hormonas que quando nos apaixonamos".

"É, antes de mais, um local de conservação, mas penso que devemos defender que devem ser, acima de tudo, locais de criação, tanto para artistas como para pessoas que não são necessariamente artistas", afirma.

O Centro Pompidou, também conhecido como Beaubourg e inaugurado em 1977, deverá encerrar gradualmente entre março e setembro, deixando algumas das obras do seu museu a circular noutras instituições culturais em França e no mundo, enquanto encerra durante um período que se prevê de cinco anos.

Entre obras de Frida Khalo, Henri Matisse, Yves Klein e muitos outros, o Centro Georges Pompidou tem na sua coleção vários quadros de Maria Helena Viera da Silva e um arquivo extenso dedicado à arquitetura portuguesa abrangendo nomes como os de Álvaro Siza, Aires Mateus, Nuno Portas, Nuno Teotónio Pereira, Souto de Moura e Tomas Taveira.