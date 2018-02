António Costa: "O país também tem que investir na cultura"

Um investimento que está agora visível no museu Arpad Szenes-Vieira da Silva com seis obras adquiridas pelo Estado como conta a repórter Susana Barros.



As seis pinturas - "Novembre" (1958), "La Mer" (1961), "Au fur et à mesure" (1965), "L'Esplanade" (1967), "New Amsterdam I" e "New Amsterdam II" (1970) - já se encontravam expostas no Museu Arpad Szenes - Vieira da Silva.



Os seis quadros tinham sido emprestados à fundação no âmbito de um acordo de cedência, válido por cinco anos, que terminou em 31 de dezembro de 2015.



"A aquisição pelo Estado destas seis obras não se inscreve só no investimento que temos procurado fazer na valorização do património cultural nacional (...) mas também num conjunto de investimentos que têm vindo a ser feitos", afirmou o chefe do Governo, numa cerimónia na Fundação Arpad Szenes - Vieira da Silva que assinalou a aquisição de seis obras da pintora (1908-1992).



"Se foi possível pagar a pronto estes quadros, sem ficarmos a pagar juros nem se adiar mais, com o risco de eles se virem a perder, também se deveu ao facto de durante muitos meses terem suportado designadamente a antipatia das cativações e o esforço que foi feito para se poder chegar ao final do ano com condições de fazer esta aquisição, de podermos fazer investimentos que também eram importantes noutras áreas e cumprir os compromissos que temos com os cidadãos e também os compromissos internacionais que o país tem", considerou.



O Governo à procura de corrigir as contas depois de anos de desinvestimento nacional na cultura.