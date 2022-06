António Costa vai a Paris promover a Cultura portuguesa

A primeira etapa, antes do encontro no Palácio do Eliseu, é no Museu do Louvre, onde visita “”, uma exposição dedicada à pintura antiga portuguesa, centrada em 15 obras provenientes do Museu Nacional de Arte Antiga, que abrirá ao público no próximo dia 10.





O primeiro-ministro português vai almoçar no Palácio do Eliseu, com este encontro a permitir "aos dois dirigentes evocar vias para aprofundar a relação privilegiada" entre os dois países, fez saber a presidência francesa.A Ucrânia estará também em discussão, com a importância do apoio a este país a fazer-se "numa só voz", assim como as sanções aplicada à Rússia.A independência europeia, nomeadamente nos domínios da defesa, energia, alimentação e ambiental serão igualmente alvo de discussão entre António Costa e Emmanuel Macron.A nível internacional, a situação no Sahel e Moçambique também serão discutidas, com os dois líderes a falarem à comunicação social antes do encontro.Da parte da tarde, irá ao Centro Pompidou, para a inauguração da mostra “”, projeto coletivo do cineasta Pedro Costa, do escultor Rui Chafes e do fotógrafo Paulo Nozolino. Termina o dia com uma visita à exposição “”, no Hôtel de la Marine, que também estará patente ao público a partir de 10 de junho.O primeiro-ministro português será recebido no Louvre pela ministra francesa da Cultura, Rima Abdul Malak, e, no Georges Pompidou, visitará a exposição com o ministro francês dos Assuntos Europeus, Clement Beaune. António Costa é acompanhado pelo ministro português da Cultura, Pedro Adão e Silva, e pela secretária de Estado da Cultura, Isabel Cordeiro.A Temporada Cruzada Portugal-França 2022 é uma iniciativa de diplomacia bilateral que visa aprofundar o relacionamento cultural entre os dois países.