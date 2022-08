Aos 66 anos. Morreu a poetisa Ana Luísa Amaral

Autora de mais de três dezenas de livros, entre poesia, teatro, ficção, infantis e ensaios, traduziu também obras de vários autores. Ana Luísa Amaral era professora universitária na Faculdade de Letras da Universidade do Porto e investigadora na área dos estudos feministas e queer.



Carreira premiada



"Autora extraordinária"

"Profundo pesar"

Marcelo Rebelo de Sousa presta homenagem a Ana Luísa Amaral



"Deixou-nos demasiado cedo"



Ana Luísa Amaral foi autora, juntamente com Ana Gabriela Macedo, doFez leituras de poemas da sua autoria países como Brasil, França, Estados Unidos, Alemanha, Irlanda, Espanha, Rússia, Roménia, Polónia, Suécia, Holanda, China, México, Itália, Colômbia e Argentina.A poetisa recebeu a Medalha de Ouro da Câmara Municipal de Matosinhos e a Medalha de Ouro da Câmara Municipal do Porto, por serviços à literatura e a Medaille de la Ville de Paris.Foi ainda distinguida com o Prémio Literário Correntes d’Escritas, o Premio di Poesia Giuseppe Acerbi, o Grande Prémio de Poesia da Associação Portuguesa de Escritores, o Prémio António Gedeão, o Prémio Internazionale Fondazione Roma, Ritratti di Poesia, o Prémio PEN, de Ficção, o Prémio de Ensaio Jacinto do Prado Coelho, da Associação Portuguesa de Críticos Literários, o Prémio Literário Guerra Junqueiro, o Prémio Leteo (Espanha), o Prémio de Melhor Livro do Ano dos Livreiros de Madrid, o Prémio Vergílio Ferreira, o Prémio Literário Francisco Sá de Miranda e o Prémio Rainha Sofia de Poesia Ibero-Americana.A Universidade do Porto lembra Ana Luísa Amaral como "uma autora extraordinária, uma académica distinta e uma cidadã empenhada"., enfatiza o reitor António de Sousa Pereira, citado numa nota de pesar.O ministro da Cultura exprimiu, por sua vez,"Foi também uma das vozes mais lúcidas e inteligentes da nossa literatura. Alguém com um percurso que, com a poesia no centro, servirá sempre de inspiração e exemplo", lê-se numa nota do gabinete de Pedro Adão e Silva.Também o presidente da República já reagiu à notícia da morte de Ana Luísa Amaral.Marcelo Rebelo de Sousa, lê-se numa mensagem publicada no portal da Presidência da República, "lamenta com grande pesar o falecimento de Ana Luísa Amaral, escritora, tradutora e professora de Literatura e Cultura Inglesa e Americana na Faculdade de Letras da Universidade do Porto"."Tendo-se estreado em livro em 1990 com, uma década e meia depois, entre a primeira, publicada em 2005, e a segunda, em 2010,: determinada temática, determinada imagética, e uma certa toada, melódica e dissonante, tocante e irónica", prossegue o texto "Seguiram-se anos especialmente prolíficos: novos livros, versões de Emily Dickinson, de Louise Glück, de Margaret Atwood, dos sonetos de Shakespeare, traduções de livros seus na Europa e nas Américas. Prolíficos também em prémios, uns nacionais (APE de Poesia, PEN de Narrativa, Jacinto do Prado Coelho de ensaio, Vergílio Ferreira), outros internacionais (de que se destaca em 2021 o Prémio Rainha Sofia de Poesia Ibero-americana)"."Mais recentemente, em abril deste ano, o presidente da República condecorou a poetisa com o grau de Comendador da Ordem de Sant’Iago da Espada e a entrega das insígnias estava prevista para a abertura da Feira do Livro do Porto, no final deste mês, onde seria, e será, homenageada", assinala ainda Belém.Por sua vez, no Twitter, o primeiro-ministro escreveu que Ana Luísa Amaral, "uma das maiores vozes da poeisa portuguesa contemporânia", partiu "demasiado cedo"."Tradutora, professora de literatura e uma referência dos estudos feministas em Portugal, deixa uma extensa obra poética, onde concilia o trivial com uma elevada erudição", aponta António Costa.