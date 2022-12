Aos 74 anos. Morreu Linda de Suza

A agência France Presse avançou esta quarta-feira com a notícia da morte da cantora.



De acordo com um comunicado do agente e do filho da artista, Linda de Suza foi transferida “muito cedo” esta quarta-feira para o hospital Gisors, na região francesa Eure, “por insuficiência respiratória” e deu “positivo à Covid-19”.





"O filho, João, e eu lamentamos em informar sobre o falecimento esta manhã, às 10h10, da Sra. Linda de Suza", lê-se no comunicado. O presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, recorda Linda de Suza como "exemplo de determinação" e "um ícone francês da imigração portuguesa e, portanto, um ícone de Portugal".



Já em 2020 Linda de Suza tinha sido internada de urgência, com covid-19, tendo ficado com sequelas da doença.





Entretanto, em setembro passado, a artista voltou a ser hospitalizada em estado grave, tendo a equipa médica, na altura, considerado que havia "escassas hipóteses de recuperação".

"Mala de Cartão" e os sucessos em França

Muito popular em França na década de 1980, Linda de Suza destacou-se com a história da sua travessia clandestina pela fronteira francesa apenas com uma "mala de cartão" e vendeu milhões de discos.







Linda de Suza, com nome registado de Teolinda Joaquina de Sousa Lança, ficou por isso conhecida como a emigrante da "Mala de Cartão", nome da sua canção mais conhecida. Originária de Beringel, no concelho de Beja, emigrou em 1970 para França, onde fez carreira na área da música.







Estreou-se enquanto cantora no restaurante Chez Loisette, em Saint-Ouen, a norte de Paris, onde foi descoberta pelo compositor André Pascal que a apresentou, mais tarde, ao compositor Alex Alstone. Pouco tempo depois, a cantora foi apresentada na televisão, no programa "Rendez-Vous du Dimanche", de Michel Drucker, onde interpretou a canção "Un Portugais", cujas vendas atingiram o Disco de Platina em França em 1979.







Apesar do sucesso em França, a artista atuou em Portugal, em 1979, e também bateu recordes de vendas na década de 1980, publicando o álbum "Amália/Lisboa" e músicas como "Canta Português", "L'Etrangère" ou "Comme Vous". A história de vida de Linda de Suza foi ainda adaptada à televisão, numa minissérie intitulada "Mala de Cartão" em 1988, protagonizada por Irene Papas.







Linda de Suza tornou-se a cantora da comunidade emigrante portuguesa por excelência, destacando nas suas canções as suas dificuldades e as saudades de Portugal, em temas como "J'ai deux pays pour un seul coeur" ou "La Symphonie du Portugal". Além disso, a cantora interpretou também temas como "Simplement vivre", "Tu seras mon père", "Pars sans un adieu" e "Tiroli, Tirola".