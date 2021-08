Aos 80 anos. Morreu Charlie Watts, baterista dos Rolling Stones

"É com imensa tristeza que anunciamos a morte do nosso estimado Charlie Watts.", adiantou o porta-voz do músico, citado pela agência Reuters.

"Charlie foi um amado marido, pai e avô e, como membro dos Rolling Stones, um dos maiores bateristas da sua geração", acrescentou Bernard Doherty, em comunicado.



“Pedimos respeitosamente que a privacidade da sua família, membros da banda e amigos mais próximos seja respeitada nesta hora difícil”, solicitou. A banda tinha anunciado, no começo deste mês, que Watts não iria participar na digressão norte-americana, por estar a recuperar de um procedimento médico, sendo substituído pelo músico Steve Jordan.







Charlie Watts começou por estudar artes gráficas ao mesmo tempo que tocava bateria em clubes londrinos de rhythm&blues.







Foi aí que conheceu Brian Jones, Mick Jagger e Keith Richards, com quem viria a formar, em janeiro 1963, a banda icónica Rolling Stones.







Foi o único membro do grupo, além de Jagger e Richards, a participar em todos os álbuns de estúdio.

O autodidata viciado no jazz



A sua maior influência no estilo na bateria, reconhecida pelo próprio, foi o jazz. Watts manteve-se fiel a esse primeiro amor e formou mesmo o Charlie Watts Quintet, com quem realizou vários espetáculos. No Ronnie Scott´s Jazz Club atuou com o Charlie Watts Tentet.Gravou vários discos com ambos os grupos.





Nascido a 2 de junho de 1941, em Londres, o músico sempre sonhou com o jazz, sobretudo com o swing, desde que começou aos 13 anos a ouvir Duke Ellington, Chet Baker e Charlie Parker, apresentados pelo seu vizinho, Dave Green, com quem viria a formar o quarteto "The A, B, C & D of Boogie-Woogie" 30 anos depois.



"Era o que sonhavamos fazer", reconheceu Watts em 2011 à agência France Press. Baterista autodidata, aprendeu a tocar de ouvido e a olhar a técnica dos bateristas de jazz na cena londrina. "Nunca fui aprender a tocar jazz numa escola. Não é disso que gosto. O que gosto no jazz é a emoção", explicouà AFP.



Além de baterista, Watts desenhou e concebeu as primeiras capas dos discos e as apresentações em palco do grupo.







Casado há mais de 50 anos com Shirley Sheperd e pai de Seraphina, Charlie Watts contrastou sempre com os seus excênticos parceiros de banda, "a calma no meio da tempestade dos Rolling Stones, tanto em palco como fora dele", nas palavras evocativas do jornal Mirror, em 2012.







Não passou contudo completamente incólume ao ambiente frenético e de dependência vivido no grupo.



Nos anos 80 submeteu-se a uma cura de desintoxicação de heroína e do álcool. Garantiu depois que nunca recaiu. "Foi uma fase muito breve para mim. Limitei-me a parar, não era importante para mim", referiu.



Em 2004, sobreviveu a um cancro na garganta.







(em atualização)