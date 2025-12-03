"Apagão" é a palavra do ano

O apagão ibérico de abril motivou a escolha da palavra do ano 2025, iniciativa promovida pela Porto Editora.

Joana Raposo Santos - RTP /
Foto: Pedro A. Pina - RTP

A Porto Editora anunciou esta quarta-feira que a palavra do ano é, em 2025, “apagão”. A 28 de abril deste ano, a Península Ibérica sofreu uma falha elétrica que deixou regiões de Portugal e Espanha às escuras por várias horas.

Em Portugal foi pelas 11h33 que “a falha do fornecimento elétrico paralisou o país, deixando milhares de pessoas sem acesso a transportes, comunicações e serviços básicos”, lembra a Porto Editora.

O dicionário define “apagão” como a “interrupção temporária, geralmente repentina e inesperada, do fornecimento de energia elétrica em certa cidade, região, etc.”.

O relatório preliminar da Rede Europeia de Operadores de Sistemas de Transmissão de Eletricidade (ENTSO-E), conhecido em outubro, revelou a sequência de falhas que levaram à maior interrupção energética na Europa das últimas duas décadas.

Os peritos confirmaram que houve um aumento de tensão em cascata com origem no sul de Espanha.

O relatório final sobre o apagão em Portugal e Espanha deverá ser publicado no primeiro trimestre de 2026, vários meses antes da data inicialmente prevista, fixada em 28 de outubro do mesmo ano.

