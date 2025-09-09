Apoiados 128 projetos de Música e Ópera e 262 sem apoio por falta de verba

De acordo com os resultados definitivos, divulgados hoje no `site` oficial da Direção-Geral das Artes (DGArtes), das 418 candidaturas admitidas a concurso, serão apoiadas 128 (124 de Música e quatro de Ópera).

Há 290 candidaturas que não recebem apoio, a grande maioria das quais (262) por "ter sido esgotado o montante global disponível" de 3,37 milhões de euros, enquanto 28 por ficarem abaixo dos 60% de pontuação mínima exigida.

A DGArtes refere que a decisão final do concurso foi hoje comunicada aos candidatos.

Segundo a DGArtes, os apoios chegam a todas as regiões de Portugal, com 47 projetos apoiados no Norte, 32 no Centro, 26 na Grande Lisboa, seis no Alentejo, cinco na Região Autónoma dos Açores, quatro no Oeste e Vale do Tejo, quatro no Algarve, dois na Península de Setúbal e dois na Região Autónoma da Madeira.