Apoiados 54 projetos de edição com 1ME e 52 de fora por falta de verba

De acordo com a decisão final, divulgada hoje no `site` oficial da DGArtes, o concurso Edição, em artes visuais, artes performativas, artes de rua e cruzamento disciplinar, do Programa de Apoio a Projetos 2025, a concretizar este ano, contou com 139 candidaturas, 54 das quais serão apoiadas com 1.060.000 euros.

Das 76 candidaturas que ficaram sem apoio, a maioria (52) não recebe financiamento por "ter sido esgotado o montante global disponível".

Além disso, 24 candidaturas não tiveram direito a apoio por terem ficado abaixo dos 60% de pontuação mínima exigida.

Neste concurso houve também nove candidaturas excluídas, por os projetos estarem "em desconformidade" com aspetos definidos no Aviso de Abertura do concurso.

Dos 54 projetos apoiados, 16 são da área da fotografia, outros 16 de música, seis de arquitetura, outros seis de cruzamento disciplinar, quatro de artes plásticas, três de novos media, um de circo, um de design e um outro de teatro.

Em termos geográficos, 23 são da região Norte, 16 da Grande Lisboa, oito do Centro, três do Algarve, um da Península de Setúbal, um do Alentejo, um da Região Autónoma da Madeira e uma outra da Região Autónoma dos Açores.

A DGArtes abriu, no final de janeiro, os concursos do Programa de Apoio a Projetos 2025 - no qual se inclui este de apoio à criação - que conta com uma dotação total de 13,35 milhões de euros, o mesmo valor de 2023 e 2024.

O prazo de submissão a este concurso - e a todos do Programa de Apoio a Projetos 2025 - era até 12 de março, mas foi prolongado até 02 de abril, tendo em conta as consequências do mau tempo no início do ano, que afetou o setor artístico, sobretudo na região Centro.

As organizações representativas do setor da Cultura têm alertado recorrentemente para os atrasos na abertura dos concursos da DGArtes, assim como para o seu subfinanciamento.

Quando no ano passado foram revelados os resultados dos concursos do Programa de Apoio a Projetos, dezenas de estruturas voltaram a ficar sem financiamento, embora fossem consideradas elegíveis para apoio, à semelhança do que já tinha acontecido em anos anteriores e está a acontecer este ano.

Este ano, também já foram divulgados resultados finais de outros concursos.

No de Internacionalização foram apoiados 115 projetos, tendo 41 ficado sem apoio por se ter esgotado a verba disponível, embora tenham tido pontuação final acima dos 60%.

No concurso de Programação, foram apoiados 71 projetos artísticos, tendo 110 candidaturas ficado sem apoio por falta de verba, embora tivessem pontuação final acima dos 60%.

No Apoio a Projetos em Criação e Programação - Cruzamento Disciplinar cerca de um terço das candidaturas ficou sem apoio por se ter esgotado a verba que permitiu apoiar 99 projetos artísticos.

No concurso de Artes Visuais são apoiados 74 projetos com cerca de 1,9 milhões de euros, tendo 60 ficado sem financiamento por falta de verba.

No concurso de Criação em Artes de Rua, Circo, Dança e Teatro mais de metade das candidaturas ficaram sem apoio, por se ter esgotado a verba disponível.