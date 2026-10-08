Apoiados mais 10 projetos em "Arte e Periferias Urbanas" devido a reforço orçamental

"Sabemos que há projetos que apesar da sua qualidade não foram apoiados, o Governo decidiu reforçar com meio milhão de euros o programa Arte e Periferias Urbanas [da Direção-Geral das Artes (DGArtes)]. Este financiamento adicional vai permitir apoiar dez estruturas culturais que não tinham sido contempladas no concurso inicial", afirmou hoje a ministra da Cultura, Juventude e Desporto, Margarida Balseiro Lopes, no parlamento, num debate sobre política setorial.

Em maio deste ano, ficou a saber-se que a DGArtes iria apoiar dez projetos artísticos, com 500 mil euros, no 2.º programa de apoio "Arte e periferias urbanas", resultado de uma parceria entre aquela entidade e a Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA).

Os dez projetos já apoiados, de vários locais do país, são promovidos por dez entidades artísticas beneficiárias de apoio direto e 18 entidades parceiras locais, num total de 28 entidades envolvidas.

O concurso atribuiu um montante médio de financiamento de cerca de 48 mil euros por projeto, num intervalo financeiro entre os 25 e os 50 mil euros.

Os projetos abrangem as freguesias da Ajuda, Santa Maria Maior (Lisboa), Alfragide (Amadora), Azurém (Guimarães), Buarcos e São Julião (Figueira da Foz), Peniche (Peniche), Rabo de Peixe (Ribeira Grande, Ilha de São Miguel), Rio de Mouro (Sintra), União das Freguesias de Beja - Salvador e Santa Maria da Feira (Beja) e União das Freguesias de Lordelo do Ouro e Massarelos (Porto).

O programa de apoio "Arte e periferias urbanas" visa promover o acesso à criação e fruição culturais em territórios que apresentem fragilidades materiais e sociais.

Na apresentação da 1.ª edição do programa, em março de 2024, em Lisboa, o diretor-geral das Artes, Américo Rodrigues, destacou que este apresenta várias "singularidades", entre as quais "a obrigatoriedade de parceria formal entre artistas profissionais com pelo menos uma entidade ou grupo informal não profissional de base local".

Os territórios abrangidos por este programa de apoio não se limitam às chamadas periferias urbanas, como o nome poderia indicar, mas sim a locais "com concentração cumulativa de fragilidades materiais e sociais".

Na primeira edição do "Arte e periferias urbanas", que decorreu em 2024, tinham sido apoiados dez projetos. Na segunda edição, passam a ser vinte.