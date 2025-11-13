Apoiados todos os candidatos ao apoio complementar ao programa Europa Criativa

De acordo com a Direção-Geral das Artes (DGArtes), num comunicado hoje divulgado, "são apoiados todos os projetos candidatos, num total de 10, com um montante financeiro global de 130.719,77 euros, valor correspondente ao montante solicitado".

A DGArtes lembra que este apoio visa "reforçar o financiamento a duas entidades coordenadoras e oito entidades parceiras, de projetos já selecionados pelo programa Europa Criativa, na vertente Cultura e na vertente Transetorial".

Dos dez projetos apoiados, seis são de cruzamento disciplinar, um de música, um de artes plásticas, um de design e um outro de fotografia, "permitindo que as entidades artísticas assegurem parte do autofinanciamento exigido pelo programa Europa Criativa".

Este apoio complementar plurianual (2025-2026) abrange projetos de criação, programação, circulação nacional, internacionalização, ações estratégicas de mediação, edição, investigação e formação.