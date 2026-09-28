Apoio às artes vai ter reforço de dez milhões de euros

"Em 2027, só no apoio às artes, haverá um novo reforço de cerca de 10 milhões de euros", afirmou a ministra na abertura da sessão "Cultura: Investimento e Mecenato", que decorre durante a tarde no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, iniciativa da tutela realizada na sequência da entrada em vigor do novo regime do mecenato cultural.

A esse aumento acrescerá, segundo Margarida Balseiro Lopes, uma atualização anual em função da inflação dos apoios quadrienais geridos pela Direção-Geral das Artes (DGArtes), até ao limite de 2%, medida que poderá representar cerca de sete milhões de euros adicionais ao longo dos quatro anos do próximo ciclo, acrescentou a governante.

A ministra da Cultura, Juventude e Desporto falava perante agentes culturais, mecenas e beneficiários, numa sessão que contou também com a presença da diretora-geral do Gabinete de Estratégia, Planeamento e Avaliação Culturais (GEPAC), Lurdes Camacho, e da subdiretora-geral da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), Helena Pegado Martins, entre outros responsáveis.