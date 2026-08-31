Apoio para programação chega a 71 projetos e deixa 110 de fora por falta de verba

De acordo com a decisão final, divulgada hoje no `site` oficial da DGArtes, o concurso de Programação do Programa de Apoio a Projetos 2025, a concretizar este ano, contou com 216 candidaturas, 71 das quais serão apoiadas com um total de 1.885.000 euros.

Das 145 candidaturas que ficaram sem apoio, a larga maioria (110) não receberá qualquer verba por "ter sido esgotado o montante global disponível".

Além disso, sete candidaturas não tiveram direito a apoio por terem ficado abaixo dos 60% de pontuação mínima exigida e 28 por outras razões.

Dos 71 projetos apoiados, 47 são de música, 12 de teatro, seis de dança, quatro de artes de rua e dois de circo.

Em termos geográficos, 21 projetos são do Centro, 17 do Norte, 14 da Grande Lisboa, cinco da região do Oeste e Vale do Tejo, quatro do Algarve, três do Alentejo, três da Região Autónoma dos Açores, dois da Península de Setúbal e outros dois da Região Autónoma da Madeira.

Entre os projetos apoiados estão, por exemplo, a edição de 2027 do Festival A Porta, em Leiria, a edição deste ano do Festival Semibreve, marcada para outubro, em Braga, o 18.º Festival das Artes Quebrajazz, que acontecerá no próximo ano, em Coimbra, a edição deste ano do Festival Clarão, que acontece em setembro, em Sintra, e as Noites de Verão 2027 da editora Filho Único, em Lisboa.

Os projetos apoiados acontecem até 28 de fevereiro de 2028, "com atividades que incluem acolhimentos, coproduções e residências artísticas, podendo ainda integrar atividades complementares nos domínios da circulação nacional, criação, internacionalização, formação, ações estratégicas de mediação, edição e investigação".

A DGArtes abriu, no final de janeiro, os concursos do Programa de Apoio a Projetos 2025 - no qual se inclui este de apoio à programação - que conta com uma dotação total de 13,35 milhões de euros, o mesmo valor de 2023 e 2024.

O prazo de submissão a este concurso - e a todos do Programa de Apoio a Projetos 2025 - era até 12 de março, mas foi prolongado até 02 de abril, tendo em conta as consequências do mau tempo registado no início do ano, que afetou o setor artístico, sobretudo na região Centro.

As organizações representativas do setor da Cultura têm alertado recorrentemente para os atrasos na abertura dos concursos da DGArtes, assim como para o seu subfinanciamento.

Quando no ano passado foram revelados os resultados dos concursos do Programa de Apoio a Projetos, dezenas de estruturas voltaram a ficar sem financiamento, embora fossem consideradas elegíveis para apoio, à semelhança do que já tinha acontecido em anos anteriores.

Este ano, foram também já divulgados os resultados finais do concurso de Internacionalização, no qual 115 projetos foram apoiados, tendo 41 ficado sem apoio por se ter esgotado a verba disponível, embora tenham tido pontuação final acima dos 60%.