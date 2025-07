App Guia-NOS para pessoas cegas vai ser testada no NOS Alive

Esta aplicação para telemóveis permite, em tempo real, fazer a descrição áudio, do que a câmara do telemóvel está a captar. Aplicação Guia-nos, para ajudar pessoas com deficiência visual, vai ser posta à prova durante o concerto dos Muse, no festival NOS Alive.O músico e fotógrafo guineense Aliu Baio é um das pessoas com deficiência visual que vai participar na experiência.

112 artistas nacionais e estrangeiros sobem ao palco da edição 17 do festival NOS Alive, no Passeio Marítimo de Algés ,em Oeiras, de 10 a 12 de julho.