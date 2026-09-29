Arca de Noé? Formação com contornos de navio na Turquia apresenta níveis de carbono

Localizada na província de Ağrı, próximo da vila de Üzengili, a Formação de Durupinar apresenta um contorno alongado e simétrico com cerca de 157 metros de comprimento, uma característica que despertou interesse internacional desde a sua identificação em fotografias aéreas, em 1959, pelo capitão turco İlhan Durupınar.



O novo projeto é coordenado pela Universidade Sivas Cumhuriyet em cooperação com a Noah's Ark Scans que fornece o apoio tecnico. A intervenção envolve cerca de 20 investigadores e estudantes de cinco países.





Os trabalhos incluem cartografia de alta precisão por GPS, modelação digital do terreno, radar de penetração no solo, recolha de amostras de sedimentos e perfurações para obtenção de testemunhos geológicos.





Formação de Durupinar. Os trabalhos têm o apoio do Ministério do Meio Ambiente, Urbanização e Mudanças Climáticas e da Direção Geral de Conservação da Natureza e Parques Nacionais | Noah's Ark Scans/Universidade Sivas Cumhuriyet







A investigação procura responder a uma questão fundamental: será a formação exclusivamente um produto dos processos geológicos naturais ou existem vestígios de atividade humana preservados no seu interior ou nas áreas circundantes?



Anomalias subterrâneas e níveis de carbono sob análise

Os primeiros levantamentos geofísicos identificaram anomalias subterrâneas que apresentam formas relativamente regulares e algumas interseções em ângulo reto.





De acordo com a Universidade Sivas Cumhuriyet, "as varreduras identificaram anomalias subsuperficiais com bordas relativamente regulares, incluindo características que se cruzam em ângulos retos. Esses padrões levantaram a possibilidade de que cavidades ou divisões estruturais sobrevivam sob a superfície".







No entanto, os investigadores alertam que estas "observações preliminares não permitem concluir que existam estruturas construídas pelo ser humano", citados na publicação Anatolian Archaeology.



Durante a campanha de 2026 foram recolhidas centenas de amostras de solo e efetuadas perfurações em vários pontos anteriormente identificados pelos radares.









As amostras recolhidas estão a ser analisadas em laboratório para determinar a sua composição, idade e eventuais sinais de matéria orgânica preservada, elementos que poderão ajudar a esclarecer a origem das anomalias detetadas.

Levantamentos geofísicos da Formação de Durupinar | Noah's Ark Scans/Universidade Sivas Cumhuriyet





Ao comparar amostras recolhidas dentro e fora da formação, os dados preliminares apontam para diferenças na composição dos solos.





Cenker Atila, arqueólogo que lidera o projeto, descreve que uma das descobertas mais marcantes até agora aponta para “a quantidade de carbono proveniente do interior da formação com o formato em navio, ser 40% maior do que o que foi encontrado fora”.





“Isso levanta a ideia de que pode haver material orgânico ou restos de madeira”, adianta à publicação Arkeonews.



