Arquiteto chileno Alejandro Aravena preside júri do Prémio Pritzker 2021

Aravena, 53 anos, irá presidir a um júri que também integra o diplomata brasileiro André Aranha Lago, o professor de História da Arte Barry Bergdoll, a arquiteta Deborah Berke, o jurista Stephen Breyer e a arquiteta Kazuyo Sejima.

Fazem ainda parte do júri da edição deste ano, a arquiteta Benedetta Tagliabue, o professor e arquiteto Wang Shu, a diretora executiva do galardão, Martha Thorne, e a curadora Manuela Lucá-Dazio.

Aravena esteve no Porto em 2019 para participar no congresso internacional "Habitação Acessível. O legado do século XX. Aprendendo com o passado. Que futuro? Desafios e oportunidades", iniciativa da Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto (FAUP), para falar sobre habitação social.

Na altura, a palestra de Alejandro Aravena esgotou uma sala-auditório da Casa da Música, onde falou sobre estratégias de construção em países pobres e para pessoas sem recursos, defendendo a casa como "ferramenta contra a pobreza". Na altura, lembrou os 2.000 milhões de pessoas em todo o mundo sem abrigo condigno.

Nascido em Santiago do Chile, em 1967, Alejandro Aravena foi distinguido com o Prémio Pritzker em 2016, ano em que também foi curador da Bienal de Arquitetura de Veneza. Preside agora ao júri do galardão que já foi atribuído aos arquitetos portugueses Álvaro Siza Vieira, em 1992, e Eduardo Souto de Moura, em 2011.

Em 2020, o Prémio Pritzker, no valor de 100 mil dólares (cerca de 83 mil euros), foi atribuído às arquitetas irlandesas Yvonne Farrell e Shelley McNamara, cofundadoras do escritório Grafton Architects. Foi a primeira dupla feminina a conquistar o galardão.

Peter Zumtor, Zaha Hadid, Jean Nouvel, Rem Koolhas, Paulo Mendes da Rocha, Normam Foster, Jaques Herzog & Pierre de Meuron, Aldo Rossi, Frank Gehry, Oscar Niemeyer, Kenzo Tange, Rafael Moneo, James Stirling e Kevin Roche foram alguns dos galardoados até hoje.

Philip Johnson (1906-2005) foi o primeiro vencedor, em 1979, quando foi instituído o galardão, pelo casal norte-americano Jay e Cindy Pritzker, com o objetivo de enaltecer o trabalho de um arquiteto ainda em vida, e sublinhar o papel da arquitetura para a Humanidade.