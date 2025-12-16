Arquiteto Joaquim Moreno nomeado curador geral da Trienal de Arquitetura de Lisboa 2028

Em comunicado, o presidente da Trienal de Arquitetura, José Mateus, explica que Joaquim Moreno (Luanda, 1973) foi escolhido por ser "um exímio trabalhador em equipa" e pela "elevada exigência, espírito crítico, singularidade e densidade do pensamento".

Joaquim Moreno tem trabalho de investigação "sobre as relações entre arquitetura e exposições, media, pedagogia e energia". É professor associado da Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto e diretor do Mestrado Integrado em Arquitetura, segundo nota biográfica divulgada.

Abrindo um novo ciclo na Trienal de Arquitetura, Joaquim Moreno fica encarregado da curadoria da oitava edição, em 2028, tendo até lá "um espaço raro para a experimentação e consolidação da proposta curatorial".

A sétima Trienal de Arquitetura de Lisboa decorreu este ano entre 02 de outubro e 08 de dezembro, com curadoria de Ann-Sofi Rönnskog e John Palmesino e sob o tema "How heavy is a city?" ("Quão pesada é uma cidade?", em tradução livre).

O coração do programa deste ano assentou em três exposições - "Fluxes", no Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia, "Spectres", no Museu do Design, e "Lighter", no Museu de Arte Contemporânea do Centro Cultural de Belém (MAC/CCB) -- elas próprias linhas de investigação com uma forte componente multimédia e multidisciplinar, e desenho expositivo de Fernando Brízio.

A Trienal de Arquitetura, produzida por uma associação sem fins lucrativos, tem como missão "promover a investigação, encorajar o debate e inspirar a transformação através da Arquitetura", como está descrito na página oficial.