Arranca hoje a Festa do Avante

Ao contrário do que é tradição, Jerónimo de Sousa não discursa na abertura e apenas o fará no encerramento, no domingo. Mas à chegada à Quinta da Atalaia, o líder do PCP criticou a falta de investimento nos serviços públicos, particularmente na saúde, e ainda a estagnação de salários e pensões, a inflação e o aumento do custo de vida.