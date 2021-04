Arruda dos Vinhos promove festival dedicado às políticas culturais de 23 de abril a 01 de maio

Esta autarquia do distrito de Lisboa pretende "assinalar o desconfinamento da cultura com um festival que promove o pensamento político através da arte, inspirado pela quadra de forte cunho político que se comemora no 25 de Abril e no 1.º de Maio", é referido em nota de imprensa.

Do festival, fazem parte três espetáculos, com bilhetes à venda por dois euros, sendo o primeiro protagonizado, na sexta-feira, por JP Simões, "totalmente dedicado ao espírito da canção de protesto".

Na terça-feira, é a vez da companhia LaFontana, de Vila do Conde, apresentar o espetáculo coproduzido pelo Museu da Marioneta, "Discursos: o triunfo da palavra", em que a palavra e o discurso político de figuras do século XX estão no centro das atenções.

A 29 de abril, Pedro Jóia apresenta o seu último trabalho, editado em 2020, "Zeca", em homenagem à obra de José Afonso.

No âmbito das "Políticas à Parte", a Galeria Municipal recebe a exposição de fotografia "Rostos de Abril" de Carlos Barbeitos. As imagens centram-se em pessoas anónimas que todos os anos participam nas manifestações do 25 de Abril. Na visão do fotógrafo, "são esses anónimos que perpetuam Abril".

No que diz respeito às conversas, a política cultural será o grande objeto de discussão, ao longo dos dias, mobilizando pessoas do setor como o curador da coleção de arte do Estado, David Santos, antigo subdiretor-geral do Património Cultural e ex-diretor do Museu Nacional de Arte Contemporânea, o programador cultural Paulo Pires e o jornalista Vítor Belanciano, do jornal Público.

O festival é transmitido em simultâneo através da Internet, à exceção da exposição de fotografia e da peça de teatro da companhia LaFontana.