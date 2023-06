Art Basel abre em Basileia com participação portuguesa

De acordo com a lista de galerias participantes, na edição deste ano da maior feira de arte do mundo vão estar presentes as galerias lisboetas Cristina Guerra e Pedro Cera, bem como a Madragoa, neste último caso no setor “Statements”, dedicado a novos artistas, ao qual leva o trabalho do português Jaime Welsh.Com o apoio da Madragoa acontece também a apresentação de “Shhh!”, de Luís Lázaro Matos, um conjunto de pinturas, desenhos e vinis criados especificamente para a biblioteca do Museu de Arte de Basileia, no contexto da secção “Parcours” da Art Basel.A exposição do português nascido em 1987 em Évora e que vive e trabalha entre Bruxelas, Lisboa e Ibiza, já foi destacada em publicações como o Financial Times e o The Art Newspaper.