Arte de Bordalo II e a pandemia

As suas esculturas e murais de grandes bichos feitos com materiais de desperdício, são as obras que o tornaram conhecido. São dezenas as obras coloridas de animais, que tem espalhadas pelo país e pelo mundo fora.

Algumas das suas criações medem vários andares .Uma das mais conhecidas é um lince Ibérico que está no Parque das Nações em Lisboa. Já em tempo de pandemia e para assinalar a presidência Portuguesa da União Europeia, criou uma instalação a representar uma espécie marinha que existe no nosso litoral, uma caravela-portuguesa, que está a ser exibida desde janeiro em Bruxelas, no Edifício Europa.

Grande parte do seu trabalho acontece em festivais de Arte Urbana, instalações feitas por encomenda, mas existem ainda outras instalações irreverentes, a que ele chama "arte provocativa" que vai criando, algumas efémeras, mostrando a sua visão da realidade.A Arte de Bordalo II é feita de lixo, do desperdício que utiliza para apelar à proteção da natureza, à preservação das espécies à defesa do Ambiente e do Planeta.São dezenas as obras coloridas, de animais que tem espalhadas pelo país e pelo mundo. Algumas das suas criações medem vários andares de altura. Uma das mais conhecidas é um lince Ibérico que está no Parque das Nações em Lisboa.Já em tempo de pandemia e para assinalar a presidência Portuguesa da União Europeia , criou uma instalação a representar uma espécie que existe no nosso litoral, uma caravela-portuguesa muitas vezes confundida com a alforreca, que está a ser exibida desde janeiro em Bruxelas, no Edifício Europa.

À Antena 1, Bordalo II diz que tem refletido na sua Arte o confinamento e as ameaças à liberdade, a depressão que se vive e o perigo de suicídio social, as dificuldades económicas que se estão a viver.





Fomos conhecê-lo e à sua obra no seu Estúdio em Lisboa com a jornalista Arlinda Brandão e perceber como vive e trabalha nestes tempos de pandemia.