"Arte em São Bento" decora paredes do palácio

A mostra, com curadoria de Sérgio Fazenda Rodrigues, é hoje inaugurada e abre ao público na quinta-feira, quando as portas estarão abertas entre as 15h00 e as 19h00, com entrada livre.A exposição conta com trabalhos de, entre outros, Ana Vidigal, António Dacosta, António Palolo, Eduardo Batarda, Helena Almeida, Júlio Pomar, Lourdes Castro, Maria Helena Vieira da Silva, Noronha da Costa, Paula Rego e Rui Sanches.A exposição fica patente até setembro de 2024, sendo possível visitá-la no primeiro domingo de cada mês.