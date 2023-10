Este ano, a "Arte em São Bento" lança um olhar provocador à política através de 33 obras de arte espalhadas pela residência oficial do primeiro-ministro, em Lisboa.Reúne artistas como Vieira da Silva, Paula Rego, Lourdes de Castro.



São pequenos gatilhos para questionar o poder.



Reportagem de Alexandra Sofia Costa.



A mostra é inaugurada esta quarta-feira por António Costa, o residente oficial da casa.



Abre no dia 5 de Outubro, Dia da República, ao público em geral.



Há 7 anos que a Residência Oficial do Primeiro-Ministro, no Palacete de São Bento, acolhe ,nesta altura, uma seleção de obras de artistas portugueses pertencentes a uma coleção de arte contemporânea com o intuito de afirmar a vitalidade da criação artística nacional.