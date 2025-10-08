Cultura
Guerra no Médio Oriente
Arte Pela Palestina regressa a Lisboa
A Arte Pela Palestina está esta quarta-feira de regresso a Lisboa, com iniciativas como exposições de obras de arte, leilões, cinema e música, para apoiar aquele território, quando se assinalam dois anos da mais recente invasão da Faixa de Gaza por Israel.
O eixo central da programação é a exposição de obras de arte, de artistas portugueses e estrangeiros, que podem ser adquiridas através de licitação online, revertendo o valor angariado integralmente para organizações humanitárias que apoiam diretamente a população palestiniana, nomeadamente na Faixa de Gaza.
A iniciativa inclui concertos, cinema, teatro, gastronomia, exposições e performances como "Amor em tempos de Apartheid".