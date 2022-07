Artesãos de Oleiros com Centro de Artes e Ofícios

Pretende-se valorizar os produtos de excelência do artesanato local, como trabalhos de artesãos que se instalaram e outros que manifestam vontade em fixar-se nas várias freguesias de Oleiros.





Vamos conhecer o trabalho artesanal de vários destes artesãos, incluindo de um artesão que saiu de Lisboa para desenvolver o seu trabalho neste concelho do norte do país.São eles Adélia Pires, tecedeira do Estreito com os seus tecidos de linho e que trabalha no tear , Filomena Matias que faz quadros de paus e pedras roladas da ribeira de Oleiros, Luís Pinheiro que cria figuras da natureza com pedras que apanha no rio e ferro, e Jorge Marques, escultor que usa o conceito de filigrana, utilizando arame, ferro e chapa.Vamos conhecer então melhor estes artesãos de Oleiros com a repórter Arlinda Brandão.