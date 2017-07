Artista brasileiro Paulo Bruscky homenageado no Festival Fuso de Vídeo Arte

Lusa 10 Jul, 2017, 13:41 | Cultura

De acordo com a programação, esta 9.ª edição do festival vai decorrer de 22 a 27 de agosto para exibir obras em vídeo de criadores portugueses e das Américas, nos jardins e terraços de Lisboa, com entrada gratuita.

O festival Fuso, em cuja génese está o confronto entre obras históricas e a contemporaneidade na vídeo arte, está este ano integrado na programação da iniciativa Lisboa Capital Ibero-americana de Cultura, evento que vai ao passado e regressa ao presente para realizar um diálogo abrangente, cruzando a Europa e as Américas.

As sessões apresentarão propostas de curadores de destaque das Américas do Sul e Central, bem como de Portugal, como Vasco Araújo, Ângela Ferreira, Pedro Barateiro e Mauro Cerqueira.

Entre outros filmes, serão exibidos, do homenageado Paulo Bruscky, "Poema" (1979), "Xeroxfilme: LMNUWZ, fogo!" (1980), "Via Crucis" (1979).

Paulo Bruscky é um artista pioneiro da arte conceptual nos anos 1960 e da arte postal, vídeo arte e arte sonora, que se destacou a partir dos anos de 1970.

Andrés Denegri (Argentina), Cao Guimarães (Brasil), Ayrson Heráclito (Brasil), Enrique Ramírez (Chile), Carlos Mayolo e Luis Ospina (Colômbia), Monica Restrepo (Colômbia), Anna Bella Geiger (Brasil), Antonio Muntadas (Espanha), Regina Parra (Brasil), Louise Botkay (Brasil), Tamar Guimarães (Brasil) e Clara Ianni (Brasil) são outros dos artistas que participam.

Hugo Ochoa (Honduras), Carlos Fernández (Costa Rica), Lucía Madriz (Costa Rica), Jonathan Harker (Panamá) e Alejandro de la Guerra (Nicarágua) também estão incluídos na programação.

Os espaços que vão acolher os filmes, na capital, são a Travessa da Ermida, os jardins do Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia (MAAT), do Museu Nacional de Arte Contemporânea do Chiado, do Museu Nacional de Arte Antiga e do Museu Nacional de História Natural e da Ciência, assim como o Claustro do Museu da Marioneta, no antigo convento das Bernardas, na Madragoa.

A programação ficará a cargo dos curadores convidados Solange Farkas (Brasil), Jean-François Chougnet (França), Pablo Leon de la Barra (México), Lori Zippay (Estados Unidos), Lisette Lagnado (Congo/Brasil), Emília Tavares (Portugal), Miguel A. López (Peru/Costa Rica), Jorge La Ferla (Argentina), e Cristiana Tejo (Brasil).

O programa detalhado do festival está disponível no sítio `online` www.fusovideoarte.com .