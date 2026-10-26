Artista coreano de 90 anos expõe em Serralves

A exposição de Lee Ufan, sobre a relação entre paisagem natural e espaço arquitetónico, tem três esculturas colocadas ao ar livre, em diferentes pontos do Parque, criando encontros diretos entre pedra, aço e o ambiente envolvente. É a primeira vez que obras deste artista são apresentadas em Portugal. O artista esteve em Serralves, no Porto, para acompanhar a montagem da exposição, que tem curadoria de Philippe Vergne e que vai ficar na Casa e no Parque de Serralves, até março do próximo ano., criando encontros diretos entre pedra, aço e o ambiente envolvente.





No interior da Casa de Serralves, o artista colocou pinturas e esculturas, em diálogo, incluindo uma obra nova, concebida especificamente para o espaço.



Lee Ufan nasceu em 1936, na Coreia, mas foi viver para o Japão, em 1956. Atualmente, vive e trabalha em Kamakura, no Japão, e em Paris, França.



Ao longo de carreira, com mais de cinco décadas, Lee tem realizado várias exposições individuais, em locais como o Staatliche Museen zu Berlin (Berlim, Alemanha, 2023), o National Art Center, Tokyo (Tóquio, 2022), o Palácio de Versalhes (Versalhes, França, 2014) ou o Museu Guggenheim (Nova Iorque, EUA, 2011).