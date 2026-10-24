Artista Eduardo Matos vence Prémio de Desenho FLAD na Feira Drawing Room

O trabalho de Eduardo Matos "articula, com particular inteligência e sensibilidade, uma dimensão projetual com um meticuloso labor desenhístico", refere o júri citado em nota de imprensa.

"A experiência vivida tem como referência um território específico de Lisboa - o bairro da Mouraria -, que incorpora a passagem do tempo e as transformações sociais como matéria de criação artística", elogia o júri.

Segundo a organização, Eduardo Matos nasceu no Rio de Janeiro em 1970, cresceu no Porto e vive e trabalha em Lisboa. "É editor do Inland Journal e curador de diversos projetos. Ao longo do seu percurso, foi bolseiro da Fundação Calouste Gulbenkian e membro fundador do Salão Olímpico".

Além de Eduardo Matos, eram finalistas ao prémio os artistas Catarina Real, Rudi Brito, Inês Teixeira e Tomás Cunha Ferreira, estando o trabalho de todos exposto até 31 de outubro na Sociedade Nacional de Belas Artes (SNBA), em Lisboa.

A 9.ª edição da Drawing Room Lisboa, feira internacional de arte contemporânea dedicada ao desenho, começou na quinta-feira e termina no domingo na SNBA, com a presença de 23 galerias e mais de 70 artistas.

Em parceria com outras entidades, nomeadamente a Imprensa Nacional, a Fundação Millennium bcp ou a Viarco, a feira Drawing Room reconheceu ainda Diogo Pimentão, Nádya Ismail, Samuel Rama, ?João Jacinto, ?Paulo Brighenti, Sebastião Casanova e Tatyana Cristina, Jezabel Rodríguez Asperilla e a Galeria Lehmann.