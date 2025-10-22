Artista plástico João Queiroz morre aos 68 anos
O artista plástico João Queiroz morreu aos 68 anos, vítima de doença prolongada, anunciou hoje a Galeria Miguel Nabinho, em Lisboa, na rede social Instagram.
Conhecido pelo seu trabalho em pintura e desenho, com uma forte ligação à paisagem, João Queiroz nasceu em Lisboa, em 1957, e começou a expor pintura e desenho nos anos 1980, tendo sido ainda professor de desenho, pintura e teoria da arte, influenciando várias gerações de artistas.
João Queiroz recebeu vários prémios importantes ao longo da carreira artística, nomeadamente o Prémio EDP de Desenho, em 2000, e o Prémio Associação Internacional de Críticos de Arte (AICA), atribuído em 2011.
Foi agraciado com o Prémio de Pintura Gustavo Cordeiro Ramos pela Academia Nacional de Belas-Artes em 2004 e o Prémio União Latina em 2001.