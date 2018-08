Partilhar o artigo Artista português Nuno Roque estreia-se este ano no cinema francês Imprimir o artigo Artista português Nuno Roque estreia-se este ano no cinema francês Enviar por email o artigo Artista português Nuno Roque estreia-se este ano no cinema francês Aumentar a fonte do artigo Artista português Nuno Roque estreia-se este ano no cinema francês Diminuir a fonte do artigo Artista português Nuno Roque estreia-se este ano no cinema francês Ouvir o artigo Artista português Nuno Roque estreia-se este ano no cinema francês

Tópicos:

Blooom Award, Bélgica, Contemporânea, Film Francophone Angoulême, Jean Paul Scarpitta, Laranjeiras, Mafia, Paris, Roque, Traviata Giuseppe Verdi Flauta Mágica Mozart Dido Eneias Henry Purcell,