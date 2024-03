Artista Raye arrebata os prémios britânicos de música Brit Awards

A cantora britânica já tinha batido um recorde destes prémios, ao somar sete nomeações, tendo vencido seis, nomeadamente "Artista do Ano", "Compositora do Ano", "Artista Revelação" e "Artista R&B".

Raye, que o jornal The Guardian descreve como "a Cinderela pop", venceu ainda o de "Canção do Ano", com "Escapism", juntamente com o rapper 070 Shake, e o de "Álbum do Ano", com "My 21st Century Blues", que editou de forma independente, depois de se ter desvinculado da editora Polydor.

A cerimónia dos Brit Awards foi dominada por outras artistas mulheres premiadas.

Dua Lipa, que atuou na abertura da cerimónia, foi eleita melhor artista pop - impedido Raye de fazer o pleno dos prémios para os quais estava nomeada - , as Boygenius receberam o prémio de melhor grupo internacional, SZA o prémio de artista internacional e Miley Cyrus venceu o prémio de "Canção Internacional", por "Flowers".

Entre outros artistas premiados, os Jungle venceram o prémio de "Grupo do Ano" e os Bring Me The Horizon conquistaram o galardão de "Grupo Rock Britânico".

A artista australiana Kylie Minogue foi eleita "ícone global", num prémio retrospetivo de carreira.