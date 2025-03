Artista Xie Lei estreou prémio de aquisição do Museu de Are Contemporânea Armando Martins

"É com orgulho que marcamos presença na @feriaarco [Feira de Arte Contemporânea ARCOmadrid] com a 1.ª edição do Prémio de Aquisição MACAM - atribuído ao artista Xie Lei. A sua obra `Double I` [uma pintura a óleo] irá agora integrar e enriquecer a #ColeçãoMACAM", anunciou o museu nas redes sociais.

Segundo o MACAM, a obra de Xie Lei, nascido na China e a viver em Paris desde 2006, "capta a fusão entre figuras humanas e o seu ambiente, criando composições simbólicas e únicas".

O Museu de Arte Contemporânea Armando Martins estreou este ano na ARCOmadrid, que decorre até domingo na capital espanhola, o Prémio Aquisição MACAM, com o qual pretende selecionar obras para comprar e incluir na sua coleção permanente.

O MACAM, instalado no Palácio Condes da Ribeira Grande, na Rua da Junqueira, em Lisboa, tem abertura prevista para 22 de março e exibirá a coleção do empresário e colecionador Armando Martins, com mais de 600 obras.

A lista de prémios atribuídos na edição deste ano da ARCOmadrid, divulgada hoje pela organização da feira, integra também uma distinção para arte emergente (IX Prémio Cervezas Alhambra de Arte Emergente) à artista espanhola Marca Mays, representada pela galeria do português Pedro Cera (Lisboa e Madrid) e pela Blue Velvet (Zurique, Suíça).

A galeria belga Meessen, que levou à ARCOmadrid os artistas Xie Lei e Ignasi Aballí, venceu o Prémio Lexus para o melhor Stand e conteúdo artístico da 44.ª edição da feira.

O XX Prémio ARCO/BEEP de Arte Eletrónica 2025 foi para o artista brasileiro Eduardo Kac (galeria Henrique Faria, de Nova Iorque, EUA) e o XVIII Prémio illy SustainArt, "dedicado ao mecenato de jovens promessas da arte contemporânea", foi entregue à espanhola Claudia Pagès (galeria Àngels Barcelona).

Outra estreia deste ano na ARCOmadrid foi o Prémio Talento Jovem na Opening, a secção da feira dedicada a novas galerias.

Este prémio foi atribuído aos artistas Jeanne Gaigher (galería Reservoir, Cidade do Cabo, África do Sul) e Omar Castillo Alfaro (galería Sissi Club, Marselha, França).

Já o XI Prémio Opening Nuevas galerias foi para a colombiana Espacio Continuo.

Segundo a ARCOmadrid, foram atribuídos no total 13 prémios este ano na feira, por iniciativa ou com o patrocínio de diversas instituições e empresas.

A edição de 2025 da Feira de Arte Contemporânea ARCOmadrid conta com 214 galerias de todo o mundo, incluindo 15 portuguesas.

Esta é a 44.ª edição da ARCOmadrid, uma das feiras de arte contemporânea com mais visitantes do mundo (cerca de 95 mil nas últimas duas edições).