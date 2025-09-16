Artistas britânicos pedem a Starmer que proteja o seu trabalho da Inteligência Artificial

que pede proteção para criadores, os seus direitos humanos e o trabalho que desenvolvem, argumentando que o governo trabalhista, agora liderado por Keir Starmer, está a falhar na promessa de proteção antes da visita do presidente norte-americano.Um acontecimento importante, já que a. Os artistas acreditam que não estão a ser encetados esforços para bloquear a nova tecnologia, cujas empresas não necessitam de esclarecer que tipo de conteúdos utilizam para treinar modelos.De acordo com o, a acompanhar Donald Trump estão vários diretores de empresas americanas ligadas à inteligência artificial e que esperam um acordo com o Reino Unido nessa área.e um dos maiores críticos de Keir Starmer e das falhas em proteger os artistas britânicos das ameaças das novas tecnologias. O cantor de 78 anos afirmou que deixar que os modelos de IA treinar com conteúdos protegidos sem autorização “abre a porta para que o trabalho de uma vida dos artistas seja roubado”.“Não vamos aceitar isto. E não deixaremos que o governo esqueça as suas promessas eleitorais em apoiar as nossas indústrias criativas”, continuou.: entre eles estão a artista Annie Lennox, Antonia Fraser, e organizações ligadas a meios de comunicação social como o grupo que lidera o britânico Guardian e a Sociedade do Teatro de Londres.que constroem modelos de inteligência artificial e lembram a recusa do governo em aceitar mudanças a uma lei de acesso a dados que forçaria as empresas ligadas à IA a revelar que material protegido estão a utilizar nos seus sistemas.O documento diz ainda que deixar estas empresas sem cumprir regras vai interferir com os direitos humanos dos artistas e a maneira como se podem expressar, lembrando que ninguém pode ser privado das suas próprias criações, a menos que esteja em causa o interesse público.Os Trabalhistas têm estado em confronto com a comunidade artística do Reino Unido desde que foi lançada uma consulta para reformar a lei que protege direitos dos autores para deixar empresas ligadas à inteligência artificial usar trabalho protegido sem consentimento dos autores, a menos que digam expressamente que não querem fazer parte do processo.e que em março do próximo ano seria publicado um relatório para perceber os impactos de possíveis mudanças.“Ainda não foram tomadas decisões mas o nosso foco está em apoiar os direitos de criadores enquanto os modelos de inteligência artificial estão a ser treinados com material de alta qualidade no Reino Unido”, declarou um porta-voz do executivo britânico.A chegada de Donald Trump ao Reino Unido está prevista para as 20h30 desta terça-feira.