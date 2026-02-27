Artistas de quatro continentes entre primeiras confirmações do Festival Músicas do Mundo
Artistas de quatro continentes, entre os quais os portugueses A Garota Não e Pedro da Linha, estão entre as primeiras confirmações da próxima edição do Festival Músicas do Mundo (FMM), agendada para julho.
Na sessão de lançamento da 26.ª edição do festival, realizada hoje na Bolsa de Turismo de Lisboa, a organização destacou as presenças da banda palestiniana Le Trio Joubran, que já esteve no FMM em 2011 e 2019, com o projeto "20 Springs", e do cantautor e produtor britânico Julian Marley, filho de Bob Marley, numa estreia que será acompanhada pela banda The Uprising.
Entre 17 e 25 de julho, na costa alentejana (nos primeiros três dias em Porto Covo e nos seis seguintes em Sines), atuarão os portugueses A Garota Não, que já esteve no FMM em 2023, e Pedro da Linha.
Ainda do continente europeu virão a artista Lia Kali, representando Espanha (Barcelona), e La Niña, projeto a solo da cantautora Carola Moccia, por Itália (Nápoles).
Otto, cantor, percussionista e compositor nascido em Pernambuco, assegura a presença do Brasil na próxima edição do festival.
Confirmados estão também cinco artistas oriundos de África: dois nigerianos, o multi-instrumentista e compositor Mádé Kuti, neto de Fela Kuti e filho de Femi Kuti, e a dupla The Cavemen; dois marroquinos, o grupo Aïta Mon Amour e o músico Saad Tiouly; e o grupo togolês Nana Benz du Togo.
Durante nove dias, o FMM pretende voltar "a oferecer ao público uma experiência cultural aberta, diversa e inclusiva, com música de diferentes estilos e geografias", resume, em comunicado, a organização do festival, a cargo da Câmara Municipal de Sines.
Além da música, e à semelhança das edições anteriores, haverá também uma oferta de outras iniciativas paralelas, nomeadamente ateliês para crianças e famílias, sessões de contos, conversas, exposições e atividades de contacto com a natureza.
Tendo como lema "Música com espírito de aventura", o FMM foi distinguido, entre outros prémios, com o EFFE Award 2017, atribuído pela European Festivals Association.