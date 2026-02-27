Artistas de quatro continentes entre primeiras confirmações do Festival Músicas do Mundo

Na sessão de lançamento da 26.ª edição do festival, realizada hoje na Bolsa de Turismo de Lisboa, a organização destacou as presenças da banda palestiniana Le Trio Joubran, que já esteve no FMM em 2011 e 2019, com o projeto "20 Springs", e do cantautor e produtor britânico Julian Marley, filho de Bob Marley, numa estreia que será acompanhada pela banda The Uprising.

Entre 17 e 25 de julho, na costa alentejana (nos primeiros três dias em Porto Covo e nos seis seguintes em Sines), atuarão os portugueses A Garota Não, que já esteve no FMM em 2023, e Pedro da Linha.

Ainda do continente europeu virão a artista Lia Kali, representando Espanha (Barcelona), e La Niña, projeto a solo da cantautora Carola Moccia, por Itália (Nápoles).

Otto, cantor, percussionista e compositor nascido em Pernambuco, assegura a presença do Brasil na próxima edição do festival.

Confirmados estão também cinco artistas oriundos de África: dois nigerianos, o multi-instrumentista e compositor Mádé Kuti, neto de Fela Kuti e filho de Femi Kuti, e a dupla The Cavemen; dois marroquinos, o grupo Aïta Mon Amour e o músico Saad Tiouly; e o grupo togolês Nana Benz du Togo.

Durante nove dias, o FMM pretende voltar "a oferecer ao público uma experiência cultural aberta, diversa e inclusiva, com música de diferentes estilos e geografias", resume, em comunicado, a organização do festival, a cargo da Câmara Municipal de Sines.

Além da música, e à semelhança das edições anteriores, haverá também uma oferta de outras iniciativas paralelas, nomeadamente ateliês para crianças e famílias, sessões de contos, conversas, exposições e atividades de contacto com a natureza.

Tendo como lema "Música com espírito de aventura", o FMM foi distinguido, entre outros prémios, com o EFFE Award 2017, atribuído pela European Festivals Association.