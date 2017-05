Artistas reúnem-se na aldeia de xisto da Cerdeira, Lousã, em torno de "Bichos" de Torga

Lusa 26 Mai, 2017, 18:37 | Cultura

"Neste encontro, juntam-se vários artistas para residir, expor, trabalhar, conversar, petiscar e conviver num cenário natural deslumbrante", refere a nota de imprensa da organização.

Desenvolvido pela ADXTUR - Agência para o Desenvolvimento Turísticos das Aldeias do Xisto, que transforma a pequena aldeia de Cerdeira numa galeria de arte a céu aberto, a iniciativa conta ainda com `workshops`, cinema, instalações, concertos, teatro, palestras, mergulhos na natureza e até petiscos do chefe.

"O `Elementos à Solta - Art meets Nature` é um dos eventos que melhor evidencia o caráter experimentador da abordagem das Aldeias do Xisto ao território, encarando-o como um laboratório vivo e criando as condições para acolher artistas e conhecimento", refere a organização.

Do programa constam inúmeras atividades, com destaque para o concerto de lançamento da edição 2017 do XJazz - Encontros de Jazz das Aldeias do Xisto, que se realiza no dia 02 de junho, às 22:00. O artista convidado é Mû Mbana, cantautor e intérprete de cordas várias, que apresenta "tons e aromas de África germinados pelo mundo".

Já no dia 03 de junho, em vários pontos da aldeia, vai ser possível participar em `workshops` com os artistas que fazem parte da "Cerdeira School of Arts and Crafts" e do "Craft Council das Aldeias do Xisto".

"Com este grupo de artistas de saberes e experiências diversas será possível experimentar e aprender: olaria, cerâmica, têxteis, desenho e escultura", acrescenta a organização, que convida as pessoas a sentirem-se artistas na Cerdeira.

Quanto aos 14 artistas convidados que aceitaram o desafio de trabalhar sobre o tema dos "Bichos" são: Alberto Azevedo (cerâmica), Ana Rita Albuquerque (têxtil), António Fernandes (escultura em madeira), Carlos Lima (cerâmica), Cristina Vilarinho (pintura em cerâmica), Helena Zália (ilustração), Kerstin Thomas (escultura em madeira), Luís Antero (escultura de sons), Paula Violante (cerâmica), Renato Costa e Silva (cerâmica), Ricardo Casimiro (cerâmica), Sérgio Eliseu (arte virtual), Vânia Kosta (têxtil) e Xana Monteiro (cerâmica).

A Rede das Aldeias do Xisto é um projeto de desenvolvimento sustentável, de âmbito regional, liderado pela ADXTUR - Agência para o Desenvolvimento Turístico das Aldeias do Xisto, em parceria com 20 municípios da Região Centro e com mais de 100 operadores privados, com o apoio do Centro 2020.