Partilhar o artigo "As casas são as coisas que eu mais gosto e mais me orgulho", diz o vencedor do prémio Pessoa Imprimir o artigo "As casas são as coisas que eu mais gosto e mais me orgulho", diz o vencedor do prémio Pessoa Enviar por email o artigo "As casas são as coisas que eu mais gosto e mais me orgulho", diz o vencedor do prémio Pessoa Aumentar a fonte do artigo "As casas são as coisas que eu mais gosto e mais me orgulho", diz o vencedor do prémio Pessoa Diminuir a fonte do artigo "As casas são as coisas que eu mais gosto e mais me orgulho", diz o vencedor do prémio Pessoa Ouvir o artigo "As casas são as coisas que eu mais gosto e mais me orgulho", diz o vencedor do prémio Pessoa