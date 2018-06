Foto: Antena 1

''As Guardiãs'' é um filme francês sobre a Primeira Guerra Mundial, uma adaptação do romance com o mesmo nome do escritor Ernest Pérochon.





O filme ''As Guardiãs'' é o novo filme do mesmo realizador do filme ''Dos Homens e dos Deuses''. O cineasta francês Xavier Beauvois apresenta uma história sobre as mulheres e o seu papel durante a Primeira Guerra Mundial.





Xavier Beauvois tem muitas boas recordações de Portugal, começou a carreira no cinema como estagiário de Manoel de Oliveira.