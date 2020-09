As linguagens dos cinemas nazi e soviético na génese do cinema do Estado Novo

Reaparece um país de tradições rurais, com gente trabalhadora sem meios para trocar as voltas à sorte e exposto ao discurso que a máquina política de Portugal dos anos de 1930 começava a fabricar:Desde 2006 que Maria do Carmo Piçarra tem publicado ensaios sobre a utilização do cinema na propaganda do Estado Novo.

A apresentação do livro decorre esta quarta-feira na Livraria Linha de Sombra (na Cinemateca Portuguesa em Lisboa), às 19h00. Segue-se, às 21h30, a apresentação na Esplanada dos filmes "Jornal Português nº 52" e "Aniki-Bobó", numa reconstrução de uma sessão do "Cinema do Povo" - mais de 80 anos depois das primeiras, realizadas em Lisboa em 1936.





Maria do Carmo Piçarra analisou profundamente o Fundo do SNI - Secretariado Nacional da Informação na Torre do Tombo.









Foto: José da Costa Ramos

Num livro dividido por cinco capítulos, começa por enquadrar a forma como o cinema acaba por ser o veículo perfeito para a "política do Espírito" de António Ferro. Com falta de produção nacional, o Governo português de então estabelece contactos com a Alemanha para mostrar erm Portugal «filmers que façam a apologia dos Estados fortes», refere MaRia do Carmo Piçarra.





Há dois filmes que se destacam, na história do cinema ambuulante em Portugal: "A Revolução de Maio" (1937) e "O Feitiço do Império" (1940), ambos realizados por António Lopes Ribeiro. Ele que se assumiu como o realizador do regime salazarista, tinha grandes projectos para uma expansão internacional do cinema português, mas não convenceu o regime a suportar os gastos desse grande projecto.





Mesmo assim, viajou até à Alemanha e depois à então União Soviética. E de lá trouxe o modelo do cinema soviético que, noutros países como França e Inglaterra, já fazia caminho - na forma de veicular a propaganda das diversas potências europeias. Ironias da história: o Estado Novo usa a linguagem do cinema soviético para enfraquecer e imobilizar o progresso da ideologia comunista em Portugal.



Foto: José da Costa Ramos