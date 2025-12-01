Associação artística Égide promove vários concertos por Lisboa em dezembro

Até dia 15 de dezembro, Lisboa acolhe concertos em vários espaços da cidade. É uma iniciativa da Égide, a associação portuguesa das artes, e conta com a participação de talentos nacionais e internacionais.Tiago Nunes, diretor de projetos desta associação, refere que esta é uma forma de celebrar a diversidade, mostrar o trabalho desta associação e chegar a novos públicos.São 15 dias de programação. Esta segunda-feira, por exemplo, há um recital de piano e violino no Convento de São Pedro de Alcântara.