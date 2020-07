Associação de língua mirandesa prove curso `online` para alunos de vários pontos do mundo

Miranda do Douro, Bragança, 06 jul 2020 (Lusa) - A Associação de Língua e Cultura Mirandesa (ALCM), com sede em Miranda do Douro, deu início a um curso de mirandês `online`, no qual marcam presença 40 alunos de países dos diferentes continentes, divulgado hoje a organização.