Astrolábio de Vasco da Gama encontrado na costa de Omã

24 Out, 2017, 12:28 / atualizado em 24 Out, 2017, 12:30

O astrolábio, usado pelos marinheiros para determinar a latitude das embarcações no mar, através da medição da altitude do sol, foi considerado pelos arqueólogos o “artefacto de navegação mais antigo” encontrado até à data.



David Mearns, que liderou a exploração do naufrágio, afirma ser “um grande privilégio encontrar algo tão raro, algo tão historicamente importante, algo que será estudado pela comunidade arqueológica e preenche uma lacuna”.



O artefacto é um disco de 17,5 centímetros de diâmetro e cerca de dois milímetros de espessura e, segundo Mearns, pertencia a um explorador português que navegava no Esmeralda, um barco pertencente à frota de Vasco da Gama e que se terá afundado durante uma tempestade no Oceano Índico em 1503.



O objeto náutico foi descoberto em 2014 pela equipa de David Mearns, autor de The Shipwreck Hunter, e foi um dos quase 3 mil artefactos encontrados nos diversos mergulhos realizados nesta exploração arqueológica.



A equipa sabia que era um astrolábio, embora não detetassem a olho nu nenhuma gravura náutica.



Posteriormente, investigadores da Universidade de Warwick, em Inglaterra, analisaram o artefacto, através de digitalização a laser, e descobriram marcas náuticas em redor da borda do disco, cada uma separada por cinco graus.



Mearns reconheceu a importância do objeto quando reparou que tinha “dois emblemas” que o destacavam dos outros artefactos já recolhidos nas escavações.



"Um que eu reconheci imediatamente foi um brasão português e o outro, que descobrimos mais tarde, foi o emblema pessoal de Dom Manuel I, o Rei de Portugal na época”, afirmou David Mearns à BBC.



O astrolábio encontrado terá sido construído entre 1495 e 1500, acredita o líder da investigação, uma vez que esta frota de Vasco da Gama, o primeiro navegador europeu a chegar à Índia, só saiu em 1502 de Portugal e “Dom Manuel não se tornou rei até 1495”.



Os astrolábios náuticos são relativamente raros e este é apenas o 108.º a ser confirmado e catalogado, sendo também o primeiro exemplo conhecido nas ultimas décadas.