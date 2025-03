Ataque informático condiciona títulos da Notícias Ilimitadas e da Global Media

No seu `site`, o Jornal de Notícias (JN) refere que "os sistemas informáticos da Notícias Ilimitadas e da Global Media sofreram um ataque que afeta diversos serviços, incluindo sites noticiosos e edições e-paper dos jornais, bem como sistemas de emissão da TSF".

Apesar dos constrangimentos, é ainda possível aceder às notícias `online` do JN, O Jogo ou TSF, mas os `sites` das revistas "Evasões", "Notícias Magazine" e "Volta ao Mundo", bem como dos títulos "Delas" e N-TV, estão indisponíveis, constatou a agência Lusa.

"As falhas afetam os títulos de ambos os grupos, dado que ainda existem muitas interconexões nas respetivas redes", explica o JN na sua página, ao revelar ainda que no caso do JN e do desportivo O Jogo não é possível aceder à edição e-paper.

"O incidente já foi comunicado às autoridades competentes e estão a ser feitos todos os esforços para repor os serviços aos clientes, logo que tal seja possível", informa o JN.

A agência Lusa tentou obter mais esclarecimentos junto da administração da Notícias Ilimitadas, mas sem sucesso.