A exibição da peça de teatro "Amor é um fogo que arde sem se ver" foi cancelada porque o ator principal foi agredido, durante a tarde desta terça-feira. No Teatro Cinearte, Maria do Céu Guerra explicou que o elenco foi surpreendido por um grupo de pessoas que vinha de uma manifestação. O ator Adérito Lopes foi agredido "violentamente", uma hora antes do espetáculo.